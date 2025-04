La lite per la chat su Tinder e poi il femminicidio di Ilaria Sula poi Samson è andato a mangiare una piadina

piadina dopo aver aggredito alle spalle l'ex fidanzata che gli aveva mostrato una chat di Tinder con un altro ragazzo e che nelle settimane precedenti aveva chiesto con insistenza di mostrarle i voti degli esami all'università. Mark Anthony Samson, che usato il coltello con cui aveva preparato i panini con la mortadella per colazione per uccidere Ilaria Sula, ha mostrato un atteggiamento di "forte autocontrollo e lucidità" e "nonostante egli avesse detto più volte di non riuscire a vivere senza Ilaria e a non immaginare una vita senza di lei, dopo averla brutalmente uccisa ed essersi liberato del cadavere della ragazza, riesce a rientrare nella normalità sin da subito". I funerali della giovane si svolti ieri nelle stesse ora in cui la madre dell'assassino ha confessato di averlo aiutato.

