Lanazione.it - La libreria del borgo dimenticato. Scrigno di storie da scoprire

Leggi su Lanazione.it

C’è un piccoloin Garfagnana, Lucignana, dove, inerpicandosi su una stradina acciottolata, si può trovare unache sembra uscita da una fiaba: un piccolo magico giardino con le tazzine che pendono dai rami, un minuscolo cottage che diventa enorme grazie a tutte le cose che puoi trovare lì, non solo libri ma marmellate letterarie, gioielli e addirittura libri muti! Questa, dal nomesopra La Penna, entrata nell’elenco delle librerie più affascinanti d’Europa, è stata aperta il 7 dicembre 2019 grazie ad un’iniziativa di crowdfunding. Il 30 gennaio fu distrutta da un incendio ma le persone che l’amavano non si persero d’animo e ricostruirono questo luogo incantato dove recarsi per leggere, rilassarsi e magari bere una tazza di tè. Laè diventata sede di tante iniziative come Little Lucy, un festival letterario, e recandosi lì non è raro incontrare la sua creatrice, Alba Donati, poetessa e scrittrice.