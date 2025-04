Ilrestodelcarlino.it - La lettura del Paradiso alla Tomba: “Un canto di Dante per i reali Carlo e Camilla”

Ravenna, 8 aprile 2025 – Sarà Ermanna Montanari, il 10 aprile davantidi, a leggere la preghiera di San BernardoVergine, incipit delXXXIII delpresenza di ReIII e della Regina. Montanari, direttrice artistica delle Albe con Marco Martinelli, sarà insieme a una rappresentanza di cittadine e cittadini della ‘chiamata pubblica’ con cui da quasi un decennio le Albe invitano la cittadinanza a parteciparezzazione di un’opera teatrale. Al 2017, infatti, risale la prima anta di una trilogia dedicata all’operasca. Un progetto animato dconsapevolezza che il teatro vive se sa farsi arte in dialogo con la vita e la città. Divieti a Ravenna in occasione della visita dei: dove non si può parcheggiare Montanari, perché la scelta di questo? “Sono i primi versi del XXXIIIdel, un innoluce che crea e rigenera.