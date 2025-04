Ilfattoquotidiano.it - La lascia all’altare e fugge via con i soldi regalati da amici e parenti. La polizia lo ferma: “Avevo discusso con la mia futura moglie sugli invitati”

“Prendi ie scappa” era il titolo di un famosissimo film di Woody Allen del 1969. Dalla finzione alla realtà. Un uomo ha mollato laper fuggire con le buste piene diregalate da. Un colpo di scena in piena regola. Come riporta La Stampa, tutto è avvenuto a Palermo, alla vigilia delle sognate nozze. Lei è una psichiatra di 54 anni si è innamorata follemente di un ex paziente ceramista.Al termine della terapia e della cura per depressione, i due hanno iniziato una frequentazione fino alla decisione di convolare a nozze. Tutti felici o quasi.Alla vigilia delle nozze però qualcosa è andato storto. Il promesso sposo infatti è scappato letteralmente con tutte le buste piene diche sono stare consegnate, come da vecchia usanza, dai familiari.