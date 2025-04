Linkiesta.it - La guerra ibrida nel Baltico tra Russia ed Europa

C’è un mare europeo in cui si combatte unasilenziosa. Non è il Mar Nero, che bagna Ucraina e Romania e che lavorrebbe trasformare nel suo lago personale. Non è nemmeno il Mediterraneo, dove con l’arrivo della primavera inizierà un’altra, quella dei corpi che migrano, dei barconi che affondano. Il mare di cui parliamo è più freddo, più grigio, meno mediatico: è il Mar. Ed è qui, sotto le sue acque poco profonde, che si consuma il nuovo fronte della sfida tra l’e Mosca.Unanon dichiarata, fatta di sabotaggi invisibili e cavi recisi. Non abbastanza palese per scatenare una risposta armata, ma persistente nell’instillare il dubbio che quei sabotaggi abbiano mani russe. Il mare che sarebbe dovuto diventare un lago Nato perché si affacciano lì tanti paesi dell’Alleanza Atlantica, ora rischia di diventare un pantano militare, in cui si gioca la sicurezza digitale ed energetica del continente.