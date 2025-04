Linkiesta.it - La guerra commerciale di Trump è fondata sulle teorie di un economista immaginario

Dentro ognuno di noi c’è una minuscola speranza: che ladei dazi scatenata dacontro il resto del mondo non sia frutto del caso, ma di un piano preciso, elaborato, con fondamenti economici credibili e comprovati. Un desiderio umano, che ci spinge a credere che le decisioni economiche dell’uomo più potente del mondo siano il risultato di un pensiero strategico, complesso, razionale. Che ci sia un piano. Dei dati. Una logica. Questa piccola speranza risiede anche in chi crede, e ha ragione, chesia la più grave minaccia alla democrazia americana e all’ordine economico mondiale. Perché se non fosse così, se la sceneggiata da venditore di materassi al Giardino delle rose della Casa Bianca fosse frutto dellebalzane di un alter ego inesistente inventato da un consigliere economico goliardico; una bizzarra idea rimasta nella testa dida dieci anni e mai uscita, forse perché c’era troppo spazio e si stava comodi; allora saremmo spacciati.