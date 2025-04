Panorama.it - La Germania si riarma. Ma c’è da fidarsi? – Panorama in edicola

Leggi su Panorama.it

L’editoriale del direttore«Avete presente l’articolo 3 della Costituzione, quello che recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»? Beh, dimenticatevelo: anche se è scritto in ogni aula di tribunale, il principio che assicura a poveri e ricchi, cattolici e musulmani, bianchi e neri lo stesso trattamento di fronte alla giustizia potrebbe presto essere cancellato. Sebbene l’uguaglianza di ciascun cittadino di fronte alla legge sia il fondamento di ogni Stato di diritto, elemento cardine di qualsiasi democrazia, presto potrebbe non essere così. Anzi, in qualche Paese, come per esempio la civilissima Gran Bretagna, rischia già di essere abolita.