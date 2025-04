Game-experience.it - La GameChat di Nintendo Switch 2 ha un framerate bassissimo per un motivo ben preciso

Leggi su Game-experience.it

Durante l’evento di presentazione di2, uno degli elementi più discussi è stato senza alcun dubbio il, il nuovo sistema integrato per comunicare in tempo reale con gli amici tramite chat vocale e video, condividendo anche la propria schermata di gioco. Una funzione attesa, ma che ha fatto subito parlare di sé per un dettaglio insolito: ilsorprendentemente basso nelle sequenze mostrate durante il Direct.Grazie a GameSpot scopriamo che questo aspetto non è frutto di limiti tecnici, ma il risultato di una scelta progettuale ben precisa. Takuhiro Dohta, hardware director di, ha spiegato in un’intervista cheè stato progettato per occupare il minimo possibile di risorse di sistema, così da non compromettere le prestazioni dei giochi in esecuzione.