Ilgiorno.it - La funivia di Monteviasco riapre entro l’estate: in festa il borgo isolato da sette anni

(Varese) – Dopoladitornerà finalmente a funzionare. La svolta c’è stata con l’aggiudicazione della gara dell’Agenzia per il Trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, che ha affidato il servizio di trasporto diimpianti a fune del territorio delle tre province, tra cui anche quella che collega la località Ponte di Piero, dove termina la strada che sale da Luino, al piccolomontano di, frazione di Curiglia, rimastodal 2018. Atm (Azienda Trasporti Milanesi) si è aggiudicata la gestione delle infrastrutture - 2 funicolari e 5 funivie - in partnership con Itb (Imprese Turistiche Barziesi) con un contratto pluriennale per un valore economico dell’appalto di 11 milioni di euro. Una riunione in Prefettura a Varese ha fatto il punto in vista della riattivazione, attesa per