Ilprimatonazionale.it - La folgore, il tempio e la natura sacra: il simbolo dell’Istituto Eneide

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 8 apr – Particolare forma grafica chiamata a identificare un qualcosa di preciso, la funzione primaria del logo – troncatura derivante da due termini greci, logos e typos – è spiccatamente evocativa. Ruolo allusivo, solo in rarissime occasioni diretto a rendere completamente comprensivo il proprio significato. Entra quindi in gioco il sentire comune: senza identificare in maniera diretta ciò che intende rappresentare, riesce al contrario a racchiuderlo al suo interno. Così in giorni in cui si discute sempre più spesso di spazi continentali, l’avvento sulla scena italiana di un centro studi per la lunga memoria europea ha lasciato piacevolmente sorpreso chi scrive: in tal senso scopriamo il.Ritorno all’origine e proiezione al futuro Già dal nome il progetto di studi, ricerche e formazione presieduto da Pierluigi Locchi, ci riporta alle vicende della figura mitologica di Enea.