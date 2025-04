Ilnapolista.it - La Fifa tratta la Mls e il mercato americano come un gigantesco bancomat (Guardian)

Gianni Infantino, presidente della, è stato intervistato durante un noto talk show su Fox Sports. «Dimmi qualcosa dell’America che ami veramente», ha chiesto l’anchorman. «Posso dire hamburger?», la risposta di Infantino. «Direi hamburger, sicuramente, ma penso anche, e non lo dico per lusingare nessuno, che questa è davvero la terra delle opportunità. Ci sono così tante opportunità qui per così tante persone. Ecco perché non capisco ancora perché il calcio non sia diventato lo sport numero 1 qui».C’è un motivo perché lapunta tanto sugli StatesÈ da questa risposta apparentemente innocua che Leander Schaerlaeckens sullancia una riflessione sulla stato del calcio negli States. “La risposta di Infantino ha eluso il pilastro portante del suo profondo impegno verso il: la sua potenza economica (per ora)“.