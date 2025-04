Ilgiorno.it - La fabbrica del falso. Stamperia clandestina. Scatta l’arresto per un camionista

Leggi su Ilgiorno.it

Produzione e distribuzione online di banconote false, tre arrestati, tra cui un autotrasportatore lodigiano quarantenne incensurato e che nella vita ha una compagna, e un denunciato. Lo smercio, secondo le indagini, avveniva su scala nazionale e internazionale (in Europa). La sofisticata, allestita in abitazione, è stata scoperta a Lecce, mentre a Lodi, in una stanza della casa della persona fermata, era nascosto un macchinario. Per i militari, il volume d’affari generato superava i 180mila euro. Gli accertamenti, avviati dal 2024, hanno portato la sezione criptovalute dei carabinieri a monitorare canali Telegram dedicati alla compravendita illecita di valuta falsa, pagata anche tramite valute digitali e criptovalute. Laperquisita è stata scoperta in ambito domestico ed era dotata di sofisticate apparecchiature che potevano produrre banconote false di elevatissima qualità tecnica, appartenenti a tre nuove e insidiose classi di contraffazione, come confermato dalle analisi svolte dalla Banca d’Italia.