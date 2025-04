La corte suprema revoca il divieto di espellere i migranti con una legge del 1798

corte suprema degli Stati Uniti ha sospeso per motivi tecnici un divieto di espellere i migranti usando una legge di guerra del 1798. Il presidente Donald Trump ha celebrato un “grande giorno per la giustizia”. Leggi Internazionale.it - La corte suprema revoca il divieto di espellere i migranti con una legge del 1798 Leggi su Internazionale.it Il 7 aprile ladegli Stati Uniti ha sospeso per motivi tecnici undiusando unadi guerra del. Il presidente Donald Trump ha celebrato un “grande giorno per la giustizia”. Leggi

La corte suprema revoca il divieto di espellere i migranti con una legge del 1798. I risultati dei referendum sull'aborto, Stato per Stato. La Corte Suprema statunitense ha autorizzato gli aborti d'emergenza in Idaho, almeno per il momento. Cure ai minori trans, il giudice boccia DeSantis. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato che il Texas può ignorare le linee guida federali sull'aborto. Usa: proteggere il diritto all’aborto!. Ne parlano su altre fonti

Usa, la Corte Suprema mantiene la legge sul divieto di TikTok | Trump: "La decisione finale spetta a me, vedrete cosa farò" - La Corte Suprema americana conferma la legge che vieta TikTok negli Stati Uniti dal 19 gennaio, respingendo il ricorso della società che aveva chiesto di abolire la norma nel nome della libertà ... (msn.com)

Basciano non ci sta e chiede la revoca del divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni - Alessandro Basciano non ci sta. Il dj, tramite il difensore Leonardo D'Erasmo, ha presentato ricorso in Cassazione contro la misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna Sophie Codegoni ... (affaritaliani.it)

Trump chiede alla Corte Suprema di posticipare il divieto su TikTok per negoziare - Donald Trump, Presidente eletto degli Stati Uniti, ha richiesto ufficialmente alla Corte Suprema di ritardare l'implementazione del divieto su TikTok per consentirgli di negoziare una soluzione ... (msn.com)