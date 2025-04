La Corte Suprema dà ragione a Trump | gli Usa possono continuare a espellere i clandestini

Trump potrà continuare ad espellere i clandestini grazie al via libera della Corte Suprema americana. Il presidente americano potrà invocare l'«Alien enemies act» del 1798 per allontanare i migranti irregolari dagli Usa. Nel frattempo, il contenzioso sull'applicazione di questa legge va avanti nelle corti inferiori. «Un grande giorno per la giustizia americana», ha scritto Donald Trump su Truth social dopo aver appreso l'esito della decisione giudiziaria. «La Corte Suprema ha confermato lo stato di diritto nella nostra nazione consentendo a un presidente, chiunque egli sia, di proteggere i nostri confini e le nostre famiglie e il nostro stesso paese». La Corte Suprema dà ragione a Trump: ecco il verdetto sui migranti. Inizialmente, James Boasberg, il giudice a capo della Corte distrettuale di Washington, aveva negato a Trump di usufruire dell' «Alien enemies act».

