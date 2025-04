Secoloditalia.it - La Corte dei conti Ue smaschera le Ong: fondi opachi, pressioni improprie e finalità politiche

C’erano una volta le Ong. Intoccabili, immacolate, rivestite dell’aura di chi “opera per il bene comune”, e dunque al di sopra di ogni sospetto. Ora, a quanto pare, anche a Bruxelles qualcuno ha osato accendere la luce. Ed è una luce inquisitoria, quella puntata dalladeieuropea su un mondo che, più che trasparente, si rivela «troppo opaco», come lo ha definito la relatrice, Laima Andrikien?. Le somme in gioco sono tutt’altro che irrisorie: tra il 2021 e il 2023 l’Europa ha elargito ben 7,4 miliardi di euro a queste “Organizzazioni non governative”. Per farne cosa, con quali obiettivi, al servizio di chi?Finanziamentie Ong fittizieGià a gennaio, il commissario al bilancio Piotr Serafin aveva pronunciato il suo verdetto: quella dell’Ue verso le Ong è una fiducia che ha ormai assunto tratti «inappropriati».