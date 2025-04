Cultweb.it - La corsa può danneggiare momentaneamente il cervello: ecco cosa rivela uno studio americano

La maratona è spesso considerata il simbolo del massimo benessere fisico e della resistenza umana. Tuttavia, un recentecondotto da ricercatori internazionali e pubblicato su Nature Metabolism ha sollevato un’interessante questione: correre per 42 chilometri potrebbe causare un danno temporaneo e invisibile al. La scoperta riguarda la mielina, una sostanza grassa fondamentale per la trasmissione dei segnali nervosi, che subisce una diminuzione significativa dopo sforzi estremi come una maratona.Il team di ricerca ha monitorato 10 maratoneti (otto uomini e due donne) sottoponendoli a risonanze magnetiche entro due giorni dalla. Le immagini hannoto una riduzione evidente dell’indicatore indiretto del contenuto di mielina, in alcune specifiche aree cerebrali. Le zone colpite riguardano la coordinazione motoria, l’elaborazione sensoriale e l’integrazione emotiva.