La corsa di Iaia Piumatti | La sinistra siamo noi

corsa alla poltrona di sindaco alle elezioni del 25 e 26 maggio. Nella giornata di domenica ha ufficializzato la sua partecipazione alla competizione elettorale anche Iaia Piumatti. Educatrice, 61 anni, è a capo della coalizione Desio Bene Comune che riunisce sotto lo stesso simbolo la sinistra per Desio e il Movimento 5 Stelle. "Non siamo una unica famiglia – ha sottolineato Piumatti – ma due gruppi che condividono gli stessi valori e hanno deciso di fare squadra. Di certo siamo noi la sinistra in città. Non certo il Polo Civico e il Pd, considerando che sono insieme a persone che fino a due mesi fa erano in Fratelli d'Italia". Ricca di significato la presentazione della candidatura, avvenuta in strada, in prossimità della cava di via Molinara. "Questo ha due significati – ha sottolineato Piumatti –.

