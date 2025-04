Ilfattoquotidiano.it - La Corea del Sud va a fuoco: 40mila ettari di terreno divorati per un “errore umano”. Ma è colpa della crisi climatica

È stato il peggior disastro che abbia mai colpito il Paese, il più grande incendiosua storia e ora ladel Sud, con tutta la sua cenere, ci deve fare i conti. Gli incendi divampati il 21 marzo scorso, rimasti indomabili per giorni, hanno divoratodi; seimila gli edifici in macerie a Uiseong, Sancheong, Andong e Ulsan. Distrutto il tempio di Gounsa e altri trenta siti culturali. Trenta le vittime e tra loro vigili dele militari, dispiegati per spegnere le fiamme che hanno costretto 27mila cittadini alla fuga.La miccia dei fuochi è nata da. Cinque giorni fa si è scoperto che l’incendio è stato appiccato, involontariamente, da un uomo al cimitero di Uiseong: ha bruciato dei rami che pendevano sulle tombe dei parenti. Fatale è stata invece la combinazione di clima secco e venti forti per far propagare le fiamme di paese in paese.