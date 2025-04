Ilrestodelcarlino.it - La coppia coronata giovedì a Ravenna. Sulle tracce di Dante, di Byron e dei mosaici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cresce l’attesa per la giornatate di Carlo e Camilla e del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.la città romagnola vivrà una ribalta internazionale, grazie a una copertura mediatica che si annuncia imponente. I sovrani d’Inghilterra visiteranno Galla Placidia, ammireranno idi San Vitale, si aggireranno (la sola Camilla) fra le stanze del museo dedicato al poeta britannico(foto). Sarà poi Ermanna Montanari (co-direttrice artistica del Teatro delle Albe), a leggere la preghiera di San Bernardo alla Vergine, incipit del canto XXXIII del Paradiso alla presenza di Re Carlo III e della Regina Camilla. Tutte tappe condensate in cinque ore (gli orari degli spostamenti non sono stati, per ovvie ragioni di sicurezza, diffusi). A proposito di sicurezza, anche domani è prevista una riunione in prefettura per fare il punto della situazione.