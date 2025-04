Anteprima24.it - La consigliera Muscarà: “Sulla pulizia all’ASL Napoli 2 Nord regna l’opacità”

Tempo di lettura: 2 minuti“Cinque anni di appalti prorogati senza trasparenza e senza un’unica gara definitiva. È inaccettabile che, nonostante le segnalazioni dell’ANAC, la gestione del servizio die sanificazione dell’ASLcontinui ad avvenire nell’ombra.” Così laregionale indipendente Marì, che ha presentato (su segnalazione del sindacato generale di Base) un’interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale per fare chiarezza su una vicenda che presenta più ombre che luci. L’interrogazione ricostruisce le tappe fondamentali dell’appalto, dalla gara indetta nel 2019 per oltre 12 milioni di euro fino alle successive aggiudicazioni del 2023, per un valore di poco superiore al milione di euro. Ma tra il 2018 e il 2023 – come sottolineato dalla stessa– non risultano documenti ufficiali disponibili sull’iter e sulle eventuali proroghe adottate.