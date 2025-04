La conferma a sorpresa di Zelensky | I soldati ucraini sono nella regione russa di Belgorod

Zelensky ha confermato ufficialmente per la prima volta la presenza delle truppe di Kiev nella regione russa di Belgorod. Sottolineando che le operazioni in quella zona – così come nel Kursk – sono una risposta giustificata all’invasione di Mosca. «Il comandante in capo Oleksandr Syrsky ha presentato oggi un rapporto separato. Il fronte, la nostra presenza nel Kursk e nella regione di Belgorod. Continuiamo a condurre operazioni attive nelle zone di confine in territorio nemico, e questo è assolutamente giusto: la guerra deve tornare da dove è venuta», ha affermato il capo dello Stato ucraino ieri sera.Belgorod e il KurskBelgorod viene regolarmente attaccata dagli aerei ucraini, che spesso lanciano bombe contro i depositi di carburante. Nel Kursk le forze ucraine sono entrate l’anno scorso. Leggi su Open.online Il presidente dell’Ucraina Volodymyrhato ufficialmente per la prima volta la presenza delle truppe di Kievdi. Sottolineando che le operazioni in quella zona – così come nel Kursk –una risposta giustificata all’invasione di Mosca. «Il comandante in capo Oleksandr Syrsky ha presentato oggi un rapporto separato. Il fronte, la nostra presenza nel Kursk edi. Continuiamo a condurre operazioni attive nelle zone di confine in territorio nemico, e questo è assolutamente giusto: la guerra deve tornare da dove è venuta», ha affermato il capo dello Stato ucraino ieri sera.e il Kurskviene regolarmente attaccata dagli aerei, che spesso lanciano bombe contro i depositi di carburante. Nel Kursk le forze ucraineentrate l’anno scorso.

