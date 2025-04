Ilfattoquotidiano.it - La Commissione Ue richiama l’Italia e il Trentino: “Rispettare le direttive in materia di tutela degli orsi”

Intervenire perre la speciebruni e anche la sicurezza delle persone. Arriva dallaeuropea un richiamo ale alperché rispettino le norme, molto stringenti, per la salvaguardiaanimali che sono stati oggetto di iniziative estreme, compresa la loro soppressione, perché costituirebbero un pericolo per gli esseri umani. La Commissaria europea all’Ambiente, Jessika Roswall, ha risposto a una lettera dell’eurodeputata Cristina Guarda, del gruppo Verdi/Ale, che aveva denunciato il trattamento riservato dalla Provincia autonoma.La commissaria svedese fa riferimento alla cattiva applicazione dell’articolo 12 della direttiva Habitat. In base a tale norma, scrive, “gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosadelle specie animali nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplare di tale specie nell’ambiente naturale”.