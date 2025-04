Sport.quotidiano.net - La Comacchiese trionfa a Portomaggiore e punta al primo obiettivo stagionale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lasbanca, accorcia sulla capolista Mesola e sabato potrà centrare il, a San Felice contro il Fornovo Medesano. Periodo felice per i lagunari, che hanno rosicchiato altri punti al Mesola, fermato a domicilio dal Valsetta Lagaro. "Non è stato semplice – commenta il capitano Kevin Centonze – la Portuense ha chiuso gli spazi ed era anche andata in vantaggio in contropiede. Marongiu ha pescato il jolly, un gol bello e difficile; da lì in poi è stato tutto più facile. Adesso ci godiamo il momento, ci abbiamo sempre creduto: ce le giocheremo punto a punto. Abbiamo una settimana per preparare la finale di coppa, poi ci concentreremo sul campionato e proveremo a finire in bellezza. Ci credevamo prima, a maggior ragione ci crediamo adesso". Non si fascia la testa il Mesola.