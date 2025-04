Ilgiorno.it - La città di Eliana Miglio: "Giovane e orgogliosa. Che incubo alle Varesine"

“Nessuno si salva da solo” al cinema. “Solo per amore” in tv. “Le lacrime amare di Petra Von Kant” a teatro. “La grande invasione delle rane” il suo primo romanzo. In passerella tra la capitale della moda e laeterna. È, artista poliedrica avvolta da un’aurea di intramontabile eleganza. Attrice, ex-modella, conduttrice tv e scrittrice. Nata a Milano da papà piemontese, giocatore di poker ai tempi del Bar Jamaica, e da mamma prussiana, psicologa. L’infanzia in Germania e poi il ritorno in Italia. In via Monteverdi la sua prima casa a Milano. "In casa si narrava che papà, da, elegantissimo, andasse a giocare a poker di notte con un amico, il proprietario di Barassi, il negozio di abbigliamento maschile milanese. Mamma, nata nell’attuale Lituania, apolide. Nonna abitava alla rotonda di via Besana.