Ternitoday.it - La chat di incontri e i voti all’università, ecco perché Mark ha ucciso Ilaria: “Ha gridato poco, è morta subito”

Leggi su Ternitoday.it

La gelosia per una relazione “altalenante”. Ma non solo. È un puzzle che comincia a comporsi quello del movente che avrebbe spintoSamson a uccidereSula, la studentessa di Terni assassinata con tre coltellate dall’ex fidanzato in un appartamento di via Homs a Roma.I dettagli.