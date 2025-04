Ilrestodelcarlino.it - La centrale sott’acqua. Sub pronti a immergersi per salvare la banca dati

L’acqua dentro ladi Bargi è ferma. I piani interrati sono ancora sommersi, si arriva soltanto al - 5. Sotto, come in un acquario, è custodito quel che resta della turbina: quello che l’esplosione prima, il fuoco poi, hanno risparmiato. Il livello dell’acqua non sale e non scende, in un perfetto equilibrio tenuto costante: "L’impianto di svuotamento ha lavorato a pieno regime fino al 26 settembre – spiegano da Enel –, poi ci è stato chiesto di interrompere". Uno stop necessario a salvaguardare una componente harware che memorizzae che si trova proprio al piano - 6: una sorta di ‘scatola nera’ che deve essere tirata fuori. Ma non si può fare ‘all’asciutto’: dopo un anno in acqua, il rischio è che si possa ossidare e che ciò che contiene venga inesorabilmente danneggiato. Dunque, dovrannoancora i sommozzatori dei vigili del fuoco.