La casa degli sguardi Luca Zingaretti alla Multisala Apollo per presentare la sua opera prima

Multisala Apollo di Messina ospiterà venerdì 11 aprile alle 18.30 la presentazione del film "La casa degli sguardi", con la partecipazione in sala di Luca Zingaretti, che ne cura la regia ed è anche il protagonista.Il cast è poi formato da Gianmarco Franchini, Federico Tocci, Chiara.

