La Campionaria si fa in quattro . Debutta 'Mondo creativo' stand dedicati al fai da te

Con due settimane di anticipo – da venerdì 11 a sabato 13 aprile – i padiglioni di viale Virgilio si animano per l’86esima edizione della Fieradi Modena che quest’anno si fa in. Attraverso diversi percorsi realizzato ah hoc infatti saranno allestiti un percorso artistico e culinario tra i prodotti tipici del nostro territorio, l’artigiano, l’elettronica e la musica in compagnia di Radio Stella. Con esperienze interattive e nuovi spazi a tema, la fiera sarà composta dadiversi saloni: ’Handmade Stories - La fiera delle cose belle’ e ’Il Mondo Creativo - edizione spring’, entrambialla creatività e all’artigianato, nei quali sarà possibile acquisire prodotti fatti a mano, come borse e decorazioni regalo, oppure seguire laboratori manuali con professionisti del settore; ’Casa&Tavola’, uno spazio interamente allestito con arredamenti per interni ed esterni, degustazioni e consulenze gratuite da parte del gruppo di imprese artigiane Art Design, ma anche la ’Fiera dell’Elettronica di Consumo’, in parallelo ad un’edizione speciale di ’A tutto disco’ durante la quale si potranno acquistare dischi da collezione e ascoltare musica degli anni ‘70, ‘80 e ‘90.