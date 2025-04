La caduta di Silvio Garattini | 10 punti di sutura ma i miei figli mi proibiscono di viaggiare

Leggi su Open.online

ha un po’ di mal di schiena: «È una cosa di cui finora a 96 anni non avevo mai sofferto». Il fondatore e presidente onorario dell’Istituto Mario Negri è caduto qualche giorno fa: «Diecidi: per fortuna non mi sono rotto niente, però ho avuto una forte contrazione muscolare e icinquemi hanno proibito di. Temo che fino alla fine del mese non mi faranno muovere». Intanto continua a scrivere. L’ultimo libro lo ha pubblicato con Mario De Curtis, pediatra, per Baldini+Castoldi e si chiama La salute dei bambini.Perito chimicoOggi spiega a La Stampa che da piccolo «non avevo molte idee. Andavo all’oratorio, a un certo punto pensai pure di entrare in seminario. Poi ho fatto il catechista, prima di iscrivermi a Gioventù Studentesca e scrivere su un giornale, Quattro meno, a cui collaborava anche Umberto Eco».