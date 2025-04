La Borsa italiana prova a riprendersi | +244% Quali sono i migliori titoli

Iltempo.it - La Borsa italiana prova a riprendersi: +2,44%. Quali sono i migliori titoli

Ladi Milano rallenta sul finale (dopo essere andata oltre il 3,5%) ma chiude comunque in deciso rialzo, in linea con l'Europa e in scia all'exploit di Wall Street, e guadagna il 2,44% a quota 33.657. A spingere il listino è Leonardo +7,45%, e Unipol +7,25%. Il mercato sembra aver ripreso fiducia mentre si cerca di capire come affrontare l'escalation delle tensioni commerciali globali, che non sembrano allentarsi con la Casa Bianca che ieri ha smentito le speculazioni su una potenziale pausa sui dazi e Donald Trump che è tornato a insistere e a difendere la sua politica. Positivo tutto il settore del credito con banca Mediolanum in testa a +5,37%, Mps +1,99%, Unicredit +2,22%, Intesa Sp +2,44%, Banco Bpm +2,52%. E Generali +3,58%. Ripiega Stellantis, tra i pochiin calo (-0,84%).