La Borsa di Tokyo tenta il rimbalzo +504% l' indice Nikkei

Borsa di Tokyo amplia i guadagni e sale del 5,04%, a fronte del -8% segnato ieri sulla scia dei dazi del presidente americano Donald Trump. Sul fronte dei cambi lo yen torna a perdere quota, attestandosi sul dollaro a 147,60 e sull'euro a 161,20. Quotidiano.net - La Borsa di Tokyo tenta il rimbalzo, +5,04% l'indice Nikkei Leggi su Quotidiano.net Dopo i primi scambi di giornata ladiamplia i guadagni e sale del 5,04%, a fronte del -8% segnato ieri sulla scia dei dazi del presidente americano Donald Trump. Sul fronte dei cambi lo yen torna a perdere quota, attestandosi sul dollaro a 147,60 e sull'euro a 161,20.

