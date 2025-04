La Borsa di Tokyo rimbalza del 6% e precede i rialzi europei | Milano apre a +1 50

Leggi su Open.online

Apertura positiva per le principali Borse europee, che tentano il rimbalzo dopo le pesanti perdite degli ultimi giorni. Per Francoforte è +1,17% in avvio, per Parigi +1,66%, bene anche Londra (+1,25%) e Madrid (+0,57%).a +1,50%, segno più anche per Zurigo (+1,67%) e Amsterdam (+1,58%). Mentre puntano al rimbalzo i listini didi Asia e Pacifico dopo quattro sedute di tempesta, con la scommessa degli investitori su un possibile taglio dei tassi da parte della Bce. Una mossa che potrebbe arginare l’effetto domino della guerra sui dazi scatenata da Donald Trump.ha guadagnato il 6,03%, Seul lo 0,28% e Sidney il 2,27%. Ancora sotto pressione Taiwan (-4,02%), per l’elevata esposizione nel settore tecnologico, ancora aperte Hong Kong (-0,03%), Shanghai (+1,1%), Mumbai (+0,89%) e Singapore (-1,44%).