La Borsa di Tokyo rimbalza del 6% e precede i rialzi europei | Milano apre a +1 50

Milano apre a +1,50%, segno più anche per Zurigo (+1,67%) e Amsterdam (+1,58%). Mentre puntano al rimbalzo i listini di Borsa di Asia e Pacifico dopo quattro sedute di tempesta, con la scommessa degli investitori su un possibile taglio dei tassi da parte della Bce. Una mossa che potrebbe arginare l’effetto domino della guerra sui dazi scatenata da Donald Trump. Tokyo ha guadagnato il 6,03%, Seul lo 0,28% e Sidney il 2,27%. Ancora sotto pressione Taiwan (-4,02%), per l’elevata esposizione nel settore tecnologico, ancora aperte Hong Kong (-0,03%), Shanghai (+1,1%), Mumbai (+0,89%) e Singapore (-1,44%). Leggi su Open.online Apertura positiva per le principali Borse europee, che tentano il rimbalzo dopo le pesanti perdite degli ultimi giorni. Per Francoforte è +1,17% in avvio, per Parigi +1,66%, bene anche Londra (+1,25%) e Madrid (+0,57%).a +1,50%, segno più anche per Zurigo (+1,67%) e Amsterdam (+1,58%). Mentre puntano al rimbalzo i listini didi Asia e Pacifico dopo quattro sedute di tempesta, con la scommessa degli investitori su un possibile taglio dei tassi da parte della Bce. Una mossa che potrebbe arginare l’effetto domino della guerra sui dazi scatenata da Donald Trump.ha guadagnato il 6,03%, Seul lo 0,28% e Sidney il 2,27%. Ancora sotto pressione Taiwan (-4,02%), per l’elevata esposizione nel settore tecnologico, ancora aperte Hong Kong (-0,03%), Shanghai (+1,1%), Mumbai (+0,89%) e Singapore (-1,44%).

