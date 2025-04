La Borsa di Tokyo in ripresa | Nikkei guadagna il 6% con speranze di negoziato USA

Borsa di Tokyo tenta un recupero dopo la terza flessione giornaliera di sempre registrata ieri, con gli investitori che si mostrano ottimisti su un imminente negoziato tra Tokyo e Washington per attenuare l'impatto dei dazi voluti dall'amministrazione Trump. Il listino di riferimento Nikkei segna un progresso del 6,03% a quota 33.012.58, e un guadagno di 1.876 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro, a 147,50, e sull'euro a 161,80. Quotidiano.net - La Borsa di Tokyo in ripresa: Nikkei guadagna il 6% con speranze di negoziato USA Leggi su Quotidiano.net Laditenta un recupero dopo la terza flessione giornaliera di sempre registrata ieri, con gli investitori che si mostrano ottimisti su un imminentetrae Washington per attenuare l'impatto dei dazi voluti dall'amministrazione Trump. Il listino di riferimentosegna un progresso del 6,03% a quota 33.012.58, e un guadagno di 1.876 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro, a 147,50, e sull'euro a 161,80.

