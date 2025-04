Metropolitanmagazine.it - La Borsa di Hong Kong tenta il rimbalzo dopo il crollo di ieri e la peggiore perdita dal 1997

Lailall’indomani del tracollo del 13,22%, ladal, e apre la seduta in territorio positivo a dispetto dei nuovi venti di guerra commerciale tra Cina e Usa e dei rischi di recessione globale: l’indice Hang Seng segna un guadagno del 2,06%, a 20.236,79 punti. Pechino non accetterà mai la “natura ricattatoria” degli Usa e considera le ultime minacce di dazi avanzate dal presidente americano Donald Trump “un errore su un altro errore”: un portavoce del ministero del Commercio cinese assicura che se Washington vorrà continuare su questa strada allora Pechino “lotterà fino alla fine”. Trump ha dettoche imporrà ulteriori tariffe del 50% oggi se la Cina non ritirerà i suoi dazi del 34% di ritorsione contro gli Stati Uniti. Le azioni indonesiane sono crollate di oltre il 9% all’avvio delle negoziazioniuna lunga pausa per festività pubbliche, innescando la sospensione degli scambi a causa dell’incertezza sulle politiche tariffarie globali del presidente americano Donald Trump.