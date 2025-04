La bimba di 6 mesi trovata morta in culla all’asilo nido l’allarme di un’educatrice | il dramma nel Teramano

mesi trovata morta mentre si trovava all’asilo nido in provincia di Teramo. La vicenda ricostruita dai media locali è avvenuta ieri 7 aprile. Alle 16.30 circa, una delle educatrici stava facendo il giro di controllo tra i bambini. Ma quando si è avvicinata alla bambina di sei mesi che era stata messa nella culla, si è accorta che non respirava.Le educatrici avrebbero fatto scattare la procedura d’emergenza e chiamato il 118. Ogni tentativo dei soccorritori di rianimare la bambina si sono rivelati inutili. La salma della piccola è stata portata all’ospedale di Sant’Omero, in provincia di Termoli. Sul caso di «morte in culla» indagano i carabinieri.L'articolo La bimba di 6 mesi trovata morta in culla all’asilo nido, l’allarme di un’educatrice: il dramma nel Teramano proviene da Open. Leggi su Open.online È stata disposta l’autopsia sulla bambina di seimentre si trovavain provincia di Teramo. La vicenda ricostruita dai media locali è avvenuta ieri 7 aprile. Alle 16.30 circa, una delle educatrici stava facendo il giro di controllo tra i bambini. Ma quando si è avvicinata alla bambina di seiche era stata messa nella, si è accorta che non respirava.Le educatrici avrebbero fatto scattare la procedura d’emergenza e chiamato il 118. Ogni tentativo dei soccorritori di rianimare la bambina si sono rivelati inutili. La salma della piccola è stata portata all’ospedale di Sant’Omero, in provincia di Termoli. Sul caso di «morte in» indagano i carabinieri.L'articolo Ladi 6indi: ilnelproviene da Open.

