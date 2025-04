Lortica.it - La benedizione di Pasqua 2.0: acqua santa in bottiglia e preti su prenotazione

Una volta, ladiera una specie di piccolo evento annuale che univa sacro e zuccherato. I chierichetti si contendevano il sacrosanto onore di portare il secchiello dell’benedetta, gareggiavano per chi riusciva a infilarsi in più case possibile, e si inerpicavano felici su per le scale come moderni angeli custodi in tuta da ginnastica. Ogni stanza veniva benedetta: dalla cucina al bagno, passando per il salotto con la parete attrezzata di ciliegio e il corridoio pieno di santi e cornici dorate.Poi, il premio: caramelle, cioccolatini, magari anche una manciata di gomme da masticare alla fragola chimica, quella che ti faceva scoppiare la mascella e la fede nello zucchero.Oggi? Oggi il prete suona al citofono, aspetta, ritenta. e se va bene qualcuno gli apre. Forse. Ma prima lo sbirciano dalla finestra: “È il parroco o un venditore di pentole?”.