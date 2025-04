Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, dalla Continassa arriva quella rivelazione che sa di rilancio: la decisione è avvenuta in accordo con Tudor e prevede questa fase!

di RedazionentusNews24, Igore l’olandese stanno portando avanti il piano di recupero! Ecco in cosa consiste e a chetoTeunè pronto a riprendersi la. E lo farà grazie al supporto di Igor, che si sta già mobilitando con il predetto fine. A dirlo è il giornalista di Sky Sport, Paolo Aghemo. Di seguito, proponiamo le parole spese sul numero 8 bianconero.PAROLE – «Chiaramente il giocatore da rivitalizzare è, che sta, anche dal punto di vista psicologico, incon l’allenatore, attraversando un momento di confronti e colloqui proprio per capire poi quando sarà il momento giusto per tornare a essere protagonista».Leggi suntusnews24.com