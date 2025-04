Kolo Muani Juve quale futuro per l’attaccante? Tra ritorno a Parigi e riscatto c’è uno scenario più probabile Ultime

JuventusNews24Kolo Muani Juve, quale futuro per l’attaccante? Tra ritorno a Parigi e riscatto, c’è uno scenario più probabile. Le Ultime sul centravanti franceseTra i calciatori dell’attuale rosa della Juve in prestito da altri club c’è anche Randal Kolo Muani, arrivato in bianconero lo scorso gennaio e che dopo un impatto molto importante è calato di rendimento nelle Ultime settimane.Il suo futuro pare essere arrivato a un bivio: ritorno al PSG o riscatto da parte della Juve? Attualmente secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’ipotesi più probabile è un suo addio al club bianconero a fine stagione.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, quale futuro per l’attaccante? Tra ritorno a Parigi e riscatto, c’è uno scenario più probabile. Ultime Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24per? Tra, c’è unopiù. Lesul centravanti franceseTra i calciatori dell’attuale rosa dellain prestito da altri club c’è anche Randal, arrivato in bianconero lo scorso gennaio e che dopo un impatto molto importante è calato di rendimento nellesettimane.Il suopare essere arrivato a un bivio:al PSG oda parte della? Attualmente secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’ipotesi piùè un suo addio al club bianconero a fine stagione.Leggi suntusnews24.com

Kolo Muani Juventus, presto nuovi contatti con il PSG per definire il futuro: non si esclude questa ipotesi! Ultime - Kolo Muani Juventus, presto nuovi contatti con il PSG per definire il futuro: non si esclude questa ipotesi! Le ultime novità sull’attaccante francese Arrivano aggiornamenti molto importanti per quant ... (juventusnews24.com)

Alla Juventus i riscatti di Conceicao, Kolo Muani e Veiga sono in bilico: la strategia dei bianconeri - La Juventus in questo momento starebbe valutando bene cosa fare con i giocatori in prestito da riscattare. Il futuro di Conceicao, Kolo Muani e Veiga è in bilico. (fanpage.it)

Futuro Kolo Muani: resta alla Juve? Ecco cosa succederà dopo il prestito - É arrivato a Torino spezzando gli equilibri e riportando la speranza tra i tifosi della Juve. L'impatto di Kolo Muani con il mondo bianconero è stato devastante e i 5 gol nelle prime 3 partite hanno f ... (tag24.it)