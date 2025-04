Kolasinac-De Roon la rappresentazione di quella Maglia Sudata che l’Atalanta ha bisogno di ritrovare al di là degli errori

Kolasinac-De Roon a rappresentare quello che serve all’Atalanta (e l’intero gruppo prenda esempio con umiltà) Seppur oggi l’Atalanta sia una big del calcio italiano ci sono tradizioni e obblighi morali tanto consolidati quanto fondamentali: dove tra la sconfitta e la vittoria c’è sempre di mezzo quella “Maglia . Calcionews24.com - Kolasinac-De Roon, la rappresentazione di quella “Maglia Sudata” che l’Atalanta ha bisogno di ritrovare (al di là degli errori) Leggi su Calcionews24.com Grinta e personalità oltre le difficoltà: il duo-Dea rappresentare quello che serve al(e l’intero gruppo prenda esempio con umiltà) Seppur oggisia una big del calcio italiano ci sono tradizioni e obblighi morali tanto consolidati quanto fondamentali: dove tra la sconfitta e la vittoria c’è sempre di mezzo

De Roon insuperabile, Kolasinac energia e finezze. Bellanova e Zappacosta, che treni! - Kolasinac 7.5 – Limitare il quasi nulla cosmico degli esterni bianconeri da quella parte è come bere un bicchier d’acqua. Corona il tutto con un colpo di tacco delizioso per lo 0-3. De Roon 7 ... (bergamonews.it)

Kolasinac lotta. Hein è un vero filtro . Bellanova spinge - KOLASINAC 7,5. Lotta dietro, annulla Yildiz e si inventa anche l’assist per Zappacosta. BELLANOVA 7. Finché c’è partita spinge tantissimo e sforna ottimi cross a destra. DE ROON 8. Decide di fatto la ... (sport.quotidiano.net)

Delirio Dea: la gioia di Gasperini, De Roon, Zappacosta e Kolasinac - Stadi 5.0 Marcello Lippi – L’uomo della storia DAZN Serie A Show BordoCam My Skills Open VAR Radio TV Serie A con RDS Step On Football These Strange Things We Do Palermo Sunrise Missione Spagna No ... (dazn.com)