Klinsmann si sbilancia | Auguro a Inzaghi di vincere la Champions col Bayern una sfida da 50 e 50 Sullo scudetto vi dico questo

Bayern Monaco, Jurgen Klinsmann, ha voluto dire la sua sulla doppia sfida di Champions LeagueIntervenuto sulle frequenze di TMW Radio in occasione di Bayern Monaco Inter, uno dei doppi ex della sfida, Jurgen Klinsmann, ha presentato così la gara di Champions League.Inzaghi – «Inzaghi è un grande allenatore e gli Auguro di vincere una Champions. Gli Auguro di vincere anche quest'anno, certo avrà queste sfide col Bayern ma credo che possa vincere già quest'anno la Champions. E' una sfida da 50 e 50 ma il Bayern adesso ha diversi infortunati in difesa e non gioca il calcio che fa di solito. La possibilità di passare c'è e poi l'Inter ha una rosa favolosa».LO scudetto? – «Spero vinca l'Inter, ma sarà molto dura perché il Napoli ha la tranquillità di non fare la Champions e pensare solo al campionato.

