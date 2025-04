Klinsmann convinto | Inter favorita sul Bayern Monaco Un fattore!

Klinsmann ha espresso il suo pronostico sulla sfida tra Bayern Monaco e Inter, indicando i nerazzurri come i favoriti per il successo finale.IL RAGIONAMENTO – L’Inter sfiderà il Bayern Monaco nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. A pronunciarsi sull’incontro è stato il doppio ex, Jurgen Klinsmann, che ha così presentato la sfida a Sky Sports DE: «Penso che con la sfortuna di tutti gli infortuni al Bayern Monaco, sarà davvero difficile. L’Inter, negli ultimi sei o otto anni, ha costruito una squadra dotata di tante scelte in ogni posizione, con giocatori di prima categoria. Lo stesso vale anche per il Bayern, ma con tutti gli infortuni che ha sarà estremamente difficile».Klinsmann su Bayern Monaco-Inter: il pronosticoIL PRONOSTICO – Klinsmann ha poi proseguito indicando la sua visione sul possibile esito dell’incontro. Inter-news.it - Klinsmann convinto: «Inter favorita sul Bayern Monaco. Un fattore!» Leggi su Inter-news.it Jurgenha espresso il suo pronostico sulla sfida tra, indicando i nerazzurri come i favoriti per il successo finale.IL RAGIONAMENTO – L’sfiderà ilnel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. A pronunciarsi sull’incontro è stato il doppio ex, Jurgen, che ha così presentato la sfida a Sky Sports DE: «Penso che con la sfortuna di tutti gli infortuni al, sarà davvero difficile. L’, negli ultimi sei o otto anni, ha costruito una squadra dotata di tante scelte in ogni posizione, con giocatori di prima categoria. Lo stesso vale anche per il, ma con tutti gli infortuni che ha sarà estremamente difficile».su: il pronosticoIL PRONOSTICO –ha poi proseguito indicando la sua visione sul possibile esito dell’incontro.

Klinsmann convinto: «Inter favorita sul Bayern Monaco. Un fattore!». Ne parlano su altre fonti

Bayern-Inter, Klinsmann: "Nerazzurri favoriti non solo per gli infortuni dei tedeschi, c'è un'altra ragione" - Bayern-Inter secondo il doppio ex Jurgen Klinsmann. L'ex centravanti spiega perché la squadra di Inzaghi è favorita: e non c'entrano solo gli infortuni. (sport.virgilio.it)

Klinsmann: «L’Inter è al top, può vincere la Champions. Contro il Bayern sarà come una finale, il mio tifo…» - Le parole di Jurgen Klinsmann, ex calciatore tedesco dell’Inter, sul percorso europeo dei nerazzurri di Simone Inzaghi. I dettagli INTER-BAYERN MONACO – «Per chi farò il tifo? Per il bel ... (calcionews24.com)

Klinsmann: "Inter da Champions, sta ai giocatori. Spero nello Scudetto anche se tifo un po' Atalanta" - Spero lo vinca l'Inter, ma sono anche un po' tifoso dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini perché mi piace il suo modo di giocare tutto aggressivo. È da ammirare per quanto fatto negli ultimi anni". (msn.com)