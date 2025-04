Kings League Italia | TRM FC e Stallions in vetta dopo una 9ª giornata ricca di colpi di scena

giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy, disputata il 7 aprile 2025 presso la Fonzies Arena di Milano, ha regalato emozioni e colpi di scena, ridefinendo gli equilibri in classifica.?Risultati della 9ª giornata:Underdogs FC 5-5 (2-1 agli shootout) Zebras FC: Gli Underdogs FC hanno compiuto un'impresa rimontando le Zebras FC e imponendosi agli shootoutFC Caesar 6-4 Punchers FC: I FC Caesar trovano la seconda vittoria consecutiva contro i Punchers FC e li sorpassano in classifica.Gear 7 FC 4-6 Alpak FC: Gli Alpak FC approfittano del blackout dei Gear 7 FC per ottenere una vittoria importante. ?Black Lotus FC 4-11 TRM FC: TRM FC a valanga contro i Black Lotus FC, nel segno del duo Caputo-Colombo. ?Stallions 5-10 FC Zeta: FC Zeta abbatte la capolista Stallions in uno scontro epico.

Undici gol per entrare nell’olimpo: il capocannoniere e Ciccio Caputo ne fanno otto e regalano i playoff. Lunedì 7 aprile, dove vedere la Kings League oggi su Sky, NOW, Twitch e Youtube. Lottomatica.sport Italy: le variazioni delle rose, i prestiti internazionali e l’elenco delle Wild Cards. Kings league Italia: le anticipazioni per la nona giornata. Kings League Italia, le squadre partecipanti e i roster. Lottomatica.sport Italy: il programma dell’ottava giornata. Ne parlano su altre fonti

