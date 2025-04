Kimi Antonelli? Ecco dove può arrivare | l' Italia impazzisce

La domanda che è sorta spontanea dopo aver spento il televisore ieri mattina ed essersi avvicinati al terzo caffè di giornata è stata: abbiamo scoperto, per caso, un nuovo Sinner ma in Formula 1? Perché quello che sta combinando Andrea Kimi Antonelli (sesto nell'ultimo gp di F1 a Suzuka in Giappone), di anni 18 (e 7 mesi), nel suo approccio al campionato più difficile del mondo e allo sport che è anche il più pericoloso di tutti, fa davvero pensare. All'età in cui i nostri figli si stanno preparando per l'esame di maturità e pensano a quale facoltà iscriversi all'università, questo meraviglioso ragazzino bolognese sta stupendo il Circus e, ieri, a Suzuka, su una pista che non conosceva e che è la più difficile insieme a Spa, ha compiuto un'impresa degna di quel fuoriclasse che ha 10 anni più di lui e il gran premio ieri l'ha vinto dimostrando di essere il migliore di tutti.

