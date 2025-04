Kennedy Jr dopo i vaccini ha nel mirino anche il fluoro nell’acqua | E’ pericoloso per la salute

Kennedy Jr. torna a far parlare di sé e va all'attacco della presenza del fluoro nell'acqua. A sostenere la tesi lo stato dello Utah che ha vietato la sostanza scatenando l'indignazione di dentisti ed organizzazioni sanitarie nazionali

