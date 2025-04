Kean e i suoi fratelli | Commisso ha un piano ben preciso per il futuro della Fiorentina

Kean ed i suoi fratelli: il patron Commisso ha un piano per il futuro della Fiorentina, in ballo ci sono molti milioniKean e i suoi “fratelli”: Commisso ha un piano ben preciso per il futuro della Fiorentina (Lapresse) – SerieAnewsOttavo posto in classifica con 52 punti, solo cinque in meno del Bologna quarto. La Fiorentina non è mai stata così vicina alla qualificazione in Champions League negli ultimi anni. E ci credono eccome in Toscana, anche se cinque lunghezze non sono semplici da recuperare. Di certo c’è che la squadra viola ci proverà fino alla fine, non trascurando l’altro grande obiettivo stagionale, la Conference League.Si può davvero arrivare in fondo alla competizione europea, provando stavolta a conquistarla dopo la finale persa due stagioni fa. Sarebbe anche una sorta di giusto premio agli sforzi di Rocco Commisso che sta provando, stagione dopo stagione, a costruire una squadra in grado di lottare con le big del campionato ed a trovare la dimensione europea in modo stabile. Serieanews.com - Kean e i suoi “fratelli”: Commisso ha un piano ben preciso per il futuro della Fiorentina Leggi su Serieanews.com Moiseed i: il patronha unper il, in ballo ci sono molti milionie i”:ha unbenper il(Lapresse) – SerieAnewsOttavo posto in classifica con 52 punti, solo cinque in meno del Bologna quarto. Lanon è mai stata così vicina alla qualificazione in Champions League negli ultimi anni. E ci credono eccome in Toscana, anche se cinque lunghezze non sono semplici da recuperare. Di certo c’è che la squadra viola ci proverà fino alla fine, non trascurando l’altro grande obiettivo stagionale, la Conference League.Si può davvero arrivare in fondo alla competizione europea, provando stavolta a conquistarla dopo la finale persa due stagioni fa. Sarebbe anche una sorta di giusto premio agli sforzi di Roccoche sta provando, stagione dopo stagione, a costruire una squadra in grado di lottare con le big del campionato ed a trovare la dimensione europea in modo stabile.

Kean e i suoi "fratelli": Commisso ha un piano ben preciso per il futuro della Fiorentina. Kean e gli altri quei “peccati” tra Juve e Fiorentina. Ne parlano su altre fonti

Fiorentina, Commisso avvia la missione Kean: ecco il piano per confermarlo - FirenzeViola Fiorentina, Commisso avvia la missione Kean: ecco il piano per confermarlo L'uomo copertina di casa Fiorentina viene da Vercelli e il suo nome è Moise Kean, arrivato al 16esimo centro in ... (informazione.it)

Commisso: “Vorrei tenere Kean. Se penso a Vlahovic, Chiesa e Nico Gonzalez…” - Il presidente della Fiorentina ha fatto il punto sulla stagione e gli obiettivi della viola. E sul futuro dei gioielli della formazione ... (tuttosport.com)

Commisso: "Se arrivano, valuterò offerte per Kean. Pensano di essere i re del calcio italiano..." - Rocco Commisso ha rivelato che valuterà eventuali offerte in arrivo per Kean, l'attaccante rivelazione della squadra gigliata di Palladino. (msn.com)