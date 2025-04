Dilei.it - Kate Middleton, grave lutto per William: morta la guardia del corpo che “gli salvò la vita”

è al fianco di suo maritoin un momento molto difficile come quello che sta vivendo. Infatti, è morto Graham “Crackers” Craker,deldel Principe e di suo fratello Harry quando Diana spirò in un terribile incidente stradale.al fianco dinelÈ da tempo chenon si mostra in pubblico, la Principessa del Galles infatti sta trascorrendo le sue vacanze primaverili. La vedremo ricomparire non prima di Pasqua, con tutta probabilità, quando accompagnerà Re Carlo alla messa, insieme al resto della Famiglia Reale.Anche se non la vediamo,continua a lavorare da casa. Di qualche giorno fa l’annuncio diche sua moglie potrebbe accompagnarlo in Brasile il prossimo autunno per l’Earthshot Prize 2025. Si tratterebbe del primo viaggio internazionale dopo il cancro.