Karate 1 Youth League, a Guadalajara i giovani atleti tricolori vincono 24 medaglie.

Pioggia diper ialla. A, sono 24 gli allori messi al collo. Le categoria in gara, della seconda tappa della WorldFederation, sono state Under 21, Juniores e Cadetti.Il racconto delle gare – Fonte FIJLKAM/fijlkam.itI risultati del 3 aprile6 ori su 12 categorie in gara è davvero un gran risultato. Il primo è arrivato nel kata femminile con Orsola D’Onofrio. Gli altri 5 sono arrivati tutti nel kumite, grazie alle prestazioni eccellenti di Emma Colletti (50 kg), Anna Pia Desiderio (68 kg), Raffaele Astarita (67 kg), Mario Iannuzzi (75 kg) e Federico Supino (+84 kg).Le altre 2, invece, sono i bronzi di Ludovica Legittimo nei 50 kg di kumite e di Luigi Matacchioni nel kata maschile. Da sottolineare, infine, i quinti posti di Asia Gruppioni, Miriam Ederar e Samuele Moscatelli nel kata, e di Chiara Di Domenico nei 55 kg di kumite.