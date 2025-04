Kalulu Juve il riscatto è scontato | quanti milioni verranno versati nelle casse del Milan Cifre e dettagli dell’operazione

JuventusNews24Kalulu Juve, il riscatto è scontato: quanti milioni verranno versati nelle casse del Milan. Cifre e dettagli dell'operazione per il difensore franceseIl riscatto di Pierre Kalulu è praticamente scontato. A riportarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il francese si meriterà questo traguardo dopo la bella stagione in prestito dal Milan.Come si apprende dopo aver versato in estate i 3,3 milioni di euro per il prestito oneroso la Juventus è pronta a finalizzare il colpo aggiungendo ulteriori 14 milioni (che potrebbero diventare 17 in caso di raggiungimento dei primi quattro posti).

