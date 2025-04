Sport.quotidiano.net - K Sport a un passo dalla serie D dopo la vittoria sulla Maceratese

Alla Kormai manca unper laD. In una partita che rimarrà agli annali per l’intensità e capovolgimenti di fronte, il club bianco-rosso-blu supera lae vede da vicino la massimadei dilettanti. Ora a una giornata dal termine e con 3 punti di vantaggio le manca solo un punto, da conquistarela sosta (il 27 aprile) ad Urbino. Una giornata in cui lasarà impegnata in casa contro il Monturano. Il commento. "È stata una partita straordinaria per la cornice di pubblico e per l’agonismo in campo, che però si in qualche frangente ha superato un po’ la soglia consentita, ma ci può stare considerata la posta in palio – è il commento del direttore generale del KMatteo Mariani –. Abbiamo interpretato bene la gara, limitando per quanto possibile il palleggio abituale del nostro avversario.